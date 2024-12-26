Список адресов, где в Севастополе отключат свет 27 декабря

«Севкор» публикует график отключения света 27 декабря. Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 12:00

ул. Парковая, 14-Б,14-Д,22/17

с 11:00 до 12:00

ул. Адмирала Октябрьского, 6,4-Б;

ул. Очаковцев, 14,22-26,5-25,25-А,31;

ул. Сергея-Ценского, 20;

ул. Бутакова, 4;

ул. Большая Морская, 34-А/1,28-36,42;

ул. Одесская, 27-Б,27-А,27,29;

ул. Кулакова, 37-А

с 09:00 до 17:00

ул. Сапфирная, 2-Б,2-Г,30-Б,2-А,2-Б/1,26/1,10,1-13(нечет);

ул. Кольцевая, 12-А,14-А ,4,10,14,20,23-А,1,27-31(нечет);

ул. Шафрановая, 16-26(чет);

ул. Амет-Хана Султана, 37/1,37/2,37/4,37/5,37/6,37/7.

с 08:00 до 16:00

с. Оборонное

ул. Балашова, 2-6(чет),10,1-А,5/1-Б,1-15(нечет),19,4/2,380,13-А,13-Б,13-В,13-Г,23-А,23-25;

ул. Бассейная, 1-9(нечет),15,17,23,14-А,4-А,к.328,12-Б, 4-14(чет), 695, 15-Б, 17-А , 329, 385, 473, 69;

ул. Сельскохозяйственная, 2-Г,10-А,8-А,4-14(чет),1228,2-Б/1-А,11-А,1-15(нечет);

Ялтинское шоссе, 86;

СНТ «Таврида», 1,3,45,67;

68 км трассы Ялта — Севастополь, 1.

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Кристина Ветер