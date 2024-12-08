На социально значимые продукты в Севастополе установили минимальные цены

Севастопольцам рекомендуют обращать внимание на цвет ценников. На полках магазинов Севастополя можно увидеть товары с ценниками светло-синего цвета или с пометкой «Меморандум», которые обозначают нулевые или минимальные надбавки.

Правительство Севастополя подписало меморандумы с такими торговыми сетями, как «Яблоко», «Фреш», «Дикий Мед», «Лидер», «3М» и «Купеческий». Эти соглашения предполагают установление нулевых или минимальных надбавок на ряд важных продуктов питания.

В этот перечень входят: говядина, свинина, вареные колбасные изделия, куриное мясо (тушка), сливочное масло, подсолнечное масло, питьевое молоко, творог, сметана, куриные яйца, сахар, пшеничная мука, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, шлифованный рис, гречневая крупа, макаронные изделия, картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, свекла и яблоки.

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Кристина Ветер