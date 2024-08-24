План мероприятий, приуроченных к акции «Ночь кино – 2024»

Культура
24-08-2024
Комментариев нет

План мероприятий, приуроченных к акции «Ночь кино – 2024»

п/п

Дата проведения

Место проведения

(в т.ч. ссылка на ресурс в случае проведения онлайн мероприятий)

Название мероприятия

 

Описание мероприятия

(с указанием конкретных видов и форм деятельности, целевой аудитории)

1.

23.08.2024 – 25.08.2024 г.

с 09:00

ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия»

Выставка

Выставка на тему: «История техники кино»

2.

23.08.2024 – 25.08.2024 г.

с 09:00

ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Победа»

Выставка

Выставка плакатов кинофильмов СССР

3.

23.08.2024 – 25.08.2024 г.

с 09:00

ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Москва»

Выставка

Выставка плакатов кинофильмов СССР

4.

23.08.2024 г.

11:00

ГБУК «ЦБС для детей» Центральная городская детская библиотека             им. А. Гайдара

Литературный час «Читаем книгу —

смотрим фильм»

В преддверии акции «Ночь кино» читатели вспомнят книги и познакомятся с фильмами по произведениям А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Куприна,                                    Г. Троепольского, А. Беляева, фрагменты которых увидят в ходе мероприятия. Ребята примут участие в викторинах «Путешествие в мир кино», «Герои книг на экране». Для среднего и старшего школьного возраста.

5.

23.08.2024 г.

11:00

ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 6

Викторина «Волшебная страна Мульти-Пульти»

Ребята узнают, что такое мультипликация и анимация, познакомятся с историей возникновения мультфильмов в древности, а также со знаменитыми режиссерами-аниматорами. Примут участие в викторине «Угадай любимого героя по его силуэту» и посмотрят мультфильм «История отечественной анимации». Для семейной аудитории.

6.

23.08.2024 г.

11:00

ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 7

Игра «Герои детских книг на киноэкране»

Ребята получат ответы на вопросы, какие жанры детского кино существуют, в каком году вышло первое детское кино-мультфильм в нашей стране. Познакомятся с книгами, по мотивам которых были сняты фильмы, увидят отрывки из них. Для младшего школьного возраста.

7.

23.08.2024 г.

11:00

ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 8

Час кино «Любимые книги на экране»

Дети познакомятся с экранизированными произведениями русского советского писателя                           Е. Л. Шварца. Примут участие в викторинах по любимым детским фильмам и сказкам, познакомятся с героями экранизированных произведений. Для младшего школьного возраста.

8.

24.08.2024 г.

в течение дня с 09:00

ГБУК г. Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский»

 

Фотомарафон «Любимый герой»

Фотоконкурс, в котором участники должны сделать фотографии в образах из российских, советских фильмов. Победитель выбирается с помощью онлайн-голосования.

Разновозрастная аудитория.

9.

24.08.2024 г.

11:00

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с. Хмельницкое

Мастер-класс «Любимая сказка»

Мастер-класс по аппликации в смешанной технике

10.

24.08.2024 г.

11:00

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с. Первомайское

Мастер-класс «Любимая сказка»

Мастер-класс по аппликации в смешанной технике

11.

24.08.2024 г.

12:00

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с. Хмельницкое

Викторина «Угадай фильм»

Викторина по известным картинам кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.

12.

24.08.2024 г.

12:00

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с. Первомайское

Викторина «Угадай фильм»

Викторина по известным картинам кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.

13.

24.08.2024 г.

13:00

ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека- филиал № 16

Праздничная программа «Стоп! Снято!»

Читатели будут участвовать в кино-викторинах и веселых конкурсах: «Назови фильм по стоп-кадру», «Продолжи крылатую фразу героя кино», «Угадай фильм по песне», а также для гостей будут подготовлены интересные задания, ответы на которые найдутся на интерактивной выставке «Со страниц книг на экраны».

14.

24.08.2024 г.

14:00

ГБУК г. Севастополя «РИБС» Центральная городская библиотека                                 им. Л.Н. Толстого

Кино-викторина

«Игра в кино»

Участники кино-викторины смогут проверить свои знания любимого советского кинематографа, узнать о новых фильмах и потренировать свою память.

Командам предстоит ответить на вопросы о фильмах, актерах и книгах, которые были экранизированы.

15.

24.08.2024 г.

15:00

ГБУК г. Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

16.

24.08.2024 г.

15:00

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с. Хмельницкое

Мастер-класс «Любимая сказка»

Мастер-класс по аппликации в смешанной технике

17.

24.08.2024 г.

15:00

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с. Первомайское

Мастер-класс «Любимая сказка»

Мастер-класс по аппликации в смешанной технике

18.

24.08.2024 г.

16:00

ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 1

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

В рамках проекта «Кино по субботам» состоится кинопоказ документального фильма «Флаг. Символ преемственности» (Реж. В. Федотов). Фильм посвящен героической и трагической судьбе кормового Андреевского флага с корабля «Император Александр III», чудом сохранившегося и возвращенного в Россию из далекой Австралии.

19.

24.08.2024 г.

16:00

ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6

Открытие фотовыставки «Легенды российского кино»

Посетителям библиотеки будет представлена выставка фотографий актеров — легенд советского кинематографа.

20.

24.08.2024 г.

16:00

ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 22

Арт-кинозал

В Арт-кинозале библиотеки для посетителей и всех любителей философского кино, метафор и хорошей актерской игры будет продемонстрирован   художественный фильм «Бегущая по волнам» (Реж. П. Любимов, 1967 год). Это — экранизация по мотивам одноимённого романа писателя А. Грина. После просмотра состоится обсуждение и обмен впечатлениями.

21.

24.08.2024 г.

16:00

ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 32

Кинопоказ «Путешествие в прекрасное далеко»

В библиотеке-филиале состоится семейный просмотр популярного в прошлом советского фильма для детей «Гостья из будущего». После просмотра пройдет обсуждение, где каждый сможет поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями от увиденного.

22.

24.08.2024 г.

16:00

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с.Хмельницкое

(Киноклуб)

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

23.

24.08.2024 г.

16:00

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с. Первомайское

(Киноклуб)

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

24.

24.08.2024 г.

16:00

ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Художественный

фильм «По щучьему

велению»

25.

24.08.2024 г.
16:15

ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6

Театральный этюд

«Волшебный мир кино»

Театральный этюд подготовлен читателями библиотеки. В их исполнении прозвучат стихотворения о кинематографе, актерской профессии, истории зарождения мирового и отечественного кино.

26.

24.08.2024 г.

16:30

ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6

Кинопоказ-обсуждение «Российское кино рождалось в Крыму»

Состоится беседа-кинопоказ и обсуждение художественного фильма, снятого в Крыму, «Человек с бульвара Капуцинов»

(Реж. Алла Сурикова, 1987 г.).

27.

24.08.2024 г.

17:00

ГБУК г. Севастополя Андреевский дворец культуры

Настольные игры

Настольные игры: шахматы, шашки, пазлы, монополия, домино, лото

28.

24.08.2024 г.

17:30

ГБУК г. Севастополя Культурный комплекс «КОРАБЕЛ» Дом культуры

с. Вишневое

Спектакль «Важные вещи, невыдуманные истории»

Актеры «Театра горожан» поделятся своими невыдуманными историями из жизни о важных и значимых для них вещах в сопровождении народных песен.

29.

24.08.2024 г.

18:00

ГБУК г. Севастополя Культурный комплекс «КОРАБЕЛ» Дом культуры

п. Любимовка

Викторина «Советское кино»

Викторина по известным картинам советского кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.

30.

24.08.2024 г.

18:00

ГБУК г. Севастополя «ТЦКД»

Клуб с.Родное

(Киноклуб)

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

31.

24.08.2024 г.

18:15

ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»

Фотосессия с актерами пантомимы.

Встреча с актерами — мимами и фотосессия с гостями акции

32.

24.08.2024 г.

18:30

ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»

Киновикторина.

Театральные зарисовки

Киновикторина от

образцовой театральной

студией «Игра», победители

получат пригласительные

билеты в кинотеатры

Севастополькино

Театральные зарисовки.

33.

24.08.2024 г.

18:30

ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры

с. Вишневое

Мастер-класс по актерскому мастерству

Мастер-класс по актерскому мастерству «Театр горожан» Центра театральных инициатив г. Севастополя.

34.

24.08.2024 г.

19:00

ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Художественный

фильм «Сто лет тому

вперёд»

35.

24.08.2024 г.

19:00

ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия»

Выступление эстрадно-духового оркестра

Выступление эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества

36.

24.08.2024 г.

19:00

ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел»

Интерактивная познавательная программа «Разноцветный мир кино» в рамках Всероссийской акции НОЧЬ КИНО- 2024.

Интерактивное познавательная программа для всей семьи, посвященная 100-летию киностудии «Мосфильм», кино-викторина.

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

 

37.

24.08.2024 г.

19:00

ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел»

Дом культуры с. Верхнесадовое

(Киноклуб)

Видеообзор

Видеообзор об истории кино, самых знаменитых режиссёрах русской кинематографии.

38.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел»

Дом культуры с. Верхнесадовое

(Киноклуб)

Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

39.

24.08.2024 г.

19:00

ГБУК г. Севастополя

«Андреевский дворец культуры»

(Киноклуб)

Видеообзор

Видеообзор об истории кино, самых знаменитых режиссёрах русской кинематографии.

40.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя

«Андреевский дворец культуры»

(Киноклуб)

Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

41.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя «ОЦКД»

Клуб с. Родниковое

(Киноклуб)

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

42.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры

с. Вишневое

(Киноклуб)

Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

43.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел»

Дом культуры

п. Любимовка

(Киноклуб)

Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

44.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя «ОЦКД»

Дом культуры с. Орлиное

(Киноклуб)

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

45.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя «БЦКС»

Клуб с.Первомайка

(Киноклуб)

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

46.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя «ОЦКД»

Клуб с. Ново-Бобровка

(Киноклуб)

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

47.

24.08.2024 г.

19:30

ГБУК г. Севастополя «ОЦКД»

Клуб с. Родниковое

(Киноклуб)

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

48.

24.08.2024 г.

20:00

ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Победа»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

49.

24.08.2024 г.

20:00

ГАУК г. Севастополя   «Севастополь кино» Кинотеатр «Москва»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

50.

24.08.2024 г.

20:00

ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Моряк»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

51.

24.08.2024 г.

20:00

ГБУК г. Севастополя «Терновский центр

культуры и досуга»

Дом культуры с.Терновка

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

52.

24.08.2024 г.

20:00

ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

53.

24.08.2024 г.

20:00

ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Октябрь»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Кинопоказ фильмов:

«По щучьему велению»

(реж. А. Войтинский);

«Сто лет тому вперёд»

(реж. А. Андрюшенко);

«Воздух» (реж. А. Герман мл.)

54.

24.08.2024 г.

21:30

ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»

Всероссийская акция «Ночь кино-2024»

Художественный

фильм «Воздух»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *