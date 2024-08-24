План мероприятий, приуроченных к акции «Ночь кино – 2024»
|
№
п/п
|
Дата проведения
|
Место проведения
(в т.ч. ссылка на ресурс в случае проведения онлайн мероприятий)
|
Название мероприятия
|
Описание мероприятия
(с указанием конкретных видов и форм деятельности, целевой аудитории)
|
1.
|
23.08.2024 – 25.08.2024 г.
с 09:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия»
|
Выставка
|
Выставка на тему: «История техники кино»
|
2.
|
23.08.2024 – 25.08.2024 г.
с 09:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Победа»
|
Выставка
|
Выставка плакатов кинофильмов СССР
|
3.
|
23.08.2024 – 25.08.2024 г.
с 09:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Москва»
|
Выставка
|
Выставка плакатов кинофильмов СССР
|
4.
|
23.08.2024 г.
11:00
|
ГБУК «ЦБС для детей» Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара
|
Литературный час «Читаем книгу —
смотрим фильм»
|
В преддверии акции «Ночь кино» читатели вспомнят книги и познакомятся с фильмами по произведениям А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Куприна, Г. Троепольского, А. Беляева, фрагменты которых увидят в ходе мероприятия. Ребята примут участие в викторинах «Путешествие в мир кино», «Герои книг на экране». Для среднего и старшего школьного возраста.
|
5.
|
23.08.2024 г.
11:00
|
ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 6
|
Викторина «Волшебная страна Мульти-Пульти»
|
Ребята узнают, что такое мультипликация и анимация, познакомятся с историей возникновения мультфильмов в древности, а также со знаменитыми режиссерами-аниматорами. Примут участие в викторине «Угадай любимого героя по его силуэту» и посмотрят мультфильм «История отечественной анимации». Для семейной аудитории.
|
6.
|
23.08.2024 г.
11:00
|
ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 7
|
Игра «Герои детских книг на киноэкране»
|
Ребята получат ответы на вопросы, какие жанры детского кино существуют, в каком году вышло первое детское кино-мультфильм в нашей стране. Познакомятся с книгами, по мотивам которых были сняты фильмы, увидят отрывки из них. Для младшего школьного возраста.
|
7.
|
23.08.2024 г.
11:00
|
ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 8
|
Час кино «Любимые книги на экране»
|
Дети познакомятся с экранизированными произведениями русского советского писателя Е. Л. Шварца. Примут участие в викторинах по любимым детским фильмам и сказкам, познакомятся с героями экранизированных произведений. Для младшего школьного возраста.
|
8.
|
24.08.2024 г.
в течение дня с 09:00
|
ГБУК г. Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский»
|
Фотомарафон «Любимый герой»
|
Фотоконкурс, в котором участники должны сделать фотографии в образах из российских, советских фильмов. Победитель выбирается с помощью онлайн-голосования.
Разновозрастная аудитория.
|
9.
|
24.08.2024 г.
11:00
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с. Хмельницкое
|
Мастер-класс «Любимая сказка»
|
Мастер-класс по аппликации в смешанной технике
|
10.
|
24.08.2024 г.
11:00
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с. Первомайское
|
Мастер-класс «Любимая сказка»
|
Мастер-класс по аппликации в смешанной технике
|
11.
|
24.08.2024 г.
12:00
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с. Хмельницкое
|
Викторина «Угадай фильм»
|
Викторина по известным картинам кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.
|
12.
|
24.08.2024 г.
12:00
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с. Первомайское
|
Викторина «Угадай фильм»
|
Викторина по известным картинам кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.
|
13.
|
24.08.2024 г.
13:00
|
ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека- филиал № 16
|
Праздничная программа «Стоп! Снято!»
|
Читатели будут участвовать в кино-викторинах и веселых конкурсах: «Назови фильм по стоп-кадру», «Продолжи крылатую фразу героя кино», «Угадай фильм по песне», а также для гостей будут подготовлены интересные задания, ответы на которые найдутся на интерактивной выставке «Со страниц книг на экраны».
|
14.
|
24.08.2024 г.
14:00
|
ГБУК г. Севастополя «РИБС» Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого
|
Кино-викторина
«Игра в кино»
|
Участники кино-викторины смогут проверить свои знания любимого советского кинематографа, узнать о новых фильмах и потренировать свою память.
Командам предстоит ответить на вопросы о фильмах, актерах и книгах, которые были экранизированы.
|
15.
|
24.08.2024 г.
15:00
|
ГБУК г. Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
16.
|
24.08.2024 г.
15:00
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с. Хмельницкое
|
Мастер-класс «Любимая сказка»
|
Мастер-класс по аппликации в смешанной технике
|
17.
|
24.08.2024 г.
15:00
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с. Первомайское
|
Мастер-класс «Любимая сказка»
|
Мастер-класс по аппликации в смешанной технике
|
18.
|
24.08.2024 г.
16:00
|
ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 1
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
В рамках проекта «Кино по субботам» состоится кинопоказ документального фильма «Флаг. Символ преемственности» (Реж. В. Федотов). Фильм посвящен героической и трагической судьбе кормового Андреевского флага с корабля «Император Александр III», чудом сохранившегося и возвращенного в Россию из далекой Австралии.
|
19.
|
24.08.2024 г.
16:00
|
ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6
|
Открытие фотовыставки «Легенды российского кино»
|
Посетителям библиотеки будет представлена выставка фотографий актеров — легенд советского кинематографа.
|
20.
|
24.08.2024 г.
16:00
|
ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 22
|
Арт-кинозал
|
В Арт-кинозале библиотеки для посетителей и всех любителей философского кино, метафор и хорошей актерской игры будет продемонстрирован художественный фильм «Бегущая по волнам» (Реж. П. Любимов, 1967 год). Это — экранизация по мотивам одноимённого романа писателя А. Грина. После просмотра состоится обсуждение и обмен впечатлениями.
|
21.
|
24.08.2024 г.
16:00
|
ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 32
|
Кинопоказ «Путешествие в прекрасное далеко»
|
В библиотеке-филиале состоится семейный просмотр популярного в прошлом советского фильма для детей «Гостья из будущего». После просмотра пройдет обсуждение, где каждый сможет поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями от увиденного.
|
22.
|
24.08.2024 г.
16:00
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с.Хмельницкое
(Киноклуб)
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
23.
|
24.08.2024 г.
16:00
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с. Первомайское
(Киноклуб)
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
24.
|
24.08.2024 г.
16:00
|
ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Художественный
фильм «По щучьему
велению»
|
25.
|
24.08.2024 г.
|
ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6
|
Театральный этюд
«Волшебный мир кино»
|
Театральный этюд подготовлен читателями библиотеки. В их исполнении прозвучат стихотворения о кинематографе, актерской профессии, истории зарождения мирового и отечественного кино.
|
26.
|
24.08.2024 г.
16:30
|
ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6
|
Кинопоказ-обсуждение «Российское кино рождалось в Крыму»
|
Состоится беседа-кинопоказ и обсуждение художественного фильма, снятого в Крыму, «Человек с бульвара Капуцинов»
(Реж. Алла Сурикова, 1987 г.).
|
27.
|
24.08.2024 г.
17:00
|
ГБУК г. Севастополя Андреевский дворец культуры
|
Настольные игры
|
Настольные игры: шахматы, шашки, пазлы, монополия, домино, лото
|
28.
|
24.08.2024 г.
17:30
|
ГБУК г. Севастополя Культурный комплекс «КОРАБЕЛ» Дом культуры
с. Вишневое
|
Спектакль «Важные вещи, невыдуманные истории»
|
Актеры «Театра горожан» поделятся своими невыдуманными историями из жизни о важных и значимых для них вещах в сопровождении народных песен.
|
29.
|
24.08.2024 г.
18:00
|
ГБУК г. Севастополя Культурный комплекс «КОРАБЕЛ» Дом культуры
п. Любимовка
|
Викторина «Советское кино»
|
Викторина по известным картинам советского кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.
|
30.
|
24.08.2024 г.
18:00
|
ГБУК г. Севастополя «ТЦКД»
Клуб с.Родное
(Киноклуб)
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
31.
|
24.08.2024 г.
18:15
|
ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»
|
Фотосессия с актерами пантомимы.
|
Встреча с актерами — мимами и фотосессия с гостями акции
|
32.
|
24.08.2024 г.
18:30
|
ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»
|
Киновикторина.
Театральные зарисовки
|
Киновикторина от
образцовой театральной
студией «Игра», победители
получат пригласительные
билеты в кинотеатры
Севастополькино
Театральные зарисовки.
|
33.
|
24.08.2024 г.
18:30
|
ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры
с. Вишневое
|
Мастер-класс по актерскому мастерству
|
Мастер-класс по актерскому мастерству «Театр горожан» Центра театральных инициатив г. Севастополя.
|
34.
|
24.08.2024 г.
19:00
|
ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Художественный
фильм «Сто лет тому
вперёд»
|
35.
|
24.08.2024 г.
19:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия»
|
Выступление эстрадно-духового оркестра
|
Выступление эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества
|
36.
|
24.08.2024 г.
19:00
|
ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел»
|
Интерактивная познавательная программа «Разноцветный мир кино» в рамках Всероссийской акции НОЧЬ КИНО- 2024.
|
Интерактивное познавательная программа для всей семьи, посвященная 100-летию киностудии «Мосфильм», кино-викторина.
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
37.
|
24.08.2024 г.
19:00
|
ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел»
Дом культуры с. Верхнесадовое
(Киноклуб)
|
Видеообзор
|
Видеообзор об истории кино, самых знаменитых режиссёрах русской кинематографии.
|
38.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел»
Дом культуры с. Верхнесадовое
(Киноклуб)
|
Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
39.
|
24.08.2024 г.
19:00
|
ГБУК г. Севастополя
«Андреевский дворец культуры»
(Киноклуб)
|
Видеообзор
|
Видеообзор об истории кино, самых знаменитых режиссёрах русской кинематографии.
|
40.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя
«Андреевский дворец культуры»
(Киноклуб)
|
Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
41.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя «ОЦКД»
Клуб с. Родниковое
(Киноклуб)
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
42.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры
с. Вишневое
(Киноклуб)
|
Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
43.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел»
Дом культуры
п. Любимовка
(Киноклуб)
|
Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
44.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя «ОЦКД»
Дом культуры с. Орлиное
(Киноклуб)
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
45.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя «БЦКС»
Клуб с.Первомайка
(Киноклуб)
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
46.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя «ОЦКД»
Клуб с. Ново-Бобровка
(Киноклуб)
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
47.
|
24.08.2024 г.
19:30
|
ГБУК г. Севастополя «ОЦКД»
Клуб с. Родниковое
(Киноклуб)
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
48.
|
24.08.2024 г.
20:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Победа»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
49.
|
24.08.2024 г.
20:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Москва»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
50.
|
24.08.2024 г.
20:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Моряк»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
51.
|
24.08.2024 г.
20:00
|
ГБУК г. Севастополя «Терновский центр
культуры и досуга»
Дом культуры с.Терновка
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
52.
|
24.08.2024 г.
20:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
53.
|
24.08.2024 г.
20:00
|
ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Октябрь»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Кинопоказ фильмов:
«По щучьему велению»
(реж. А. Войтинский);
«Сто лет тому вперёд»
(реж. А. Андрюшенко);
«Воздух» (реж. А. Герман мл.)
|
54.
|
24.08.2024 г.
21:30
|
ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ»
|
Всероссийская акция «Ночь кино-2024»
|
Художественный
фильм «Воздух»