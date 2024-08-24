План мероприятий, приуроченных к акции «Ночь кино – 2024»

№ п/п Дата проведения Место проведения (в т.ч. ссылка на ресурс в случае проведения онлайн мероприятий) Название мероприятия Описание мероприятия (с указанием конкретных видов и форм деятельности, целевой аудитории)

1. 23.08.2024 – 25.08.2024 г. с 09:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия» Выставка Выставка на тему: «История техники кино»

2. 23.08.2024 – 25.08.2024 г. с 09:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Победа» Выставка Выставка плакатов кинофильмов СССР

3. 23.08.2024 – 25.08.2024 г. с 09:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Москва» Выставка Выставка плакатов кинофильмов СССР

4. 23.08.2024 г. 11:00 ГБУК «ЦБС для детей» Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара Литературный час «Читаем книгу — смотрим фильм» В преддверии акции «Ночь кино» читатели вспомнят книги и познакомятся с фильмами по произведениям А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Куприна, Г. Троепольского, А. Беляева, фрагменты которых увидят в ходе мероприятия. Ребята примут участие в викторинах «Путешествие в мир кино», «Герои книг на экране». Для среднего и старшего школьного возраста.

5. 23.08.2024 г. 11:00 ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 6 Викторина «Волшебная страна Мульти-Пульти» Ребята узнают, что такое мультипликация и анимация, познакомятся с историей возникновения мультфильмов в древности, а также со знаменитыми режиссерами-аниматорами. Примут участие в викторине «Угадай любимого героя по его силуэту» и посмотрят мультфильм «История отечественной анимации». Для семейной аудитории.

6. 23.08.2024 г. 11:00 ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 7 Игра «Герои детских книг на киноэкране» Ребята получат ответы на вопросы, какие жанры детского кино существуют, в каком году вышло первое детское кино-мультфильм в нашей стране. Познакомятся с книгами, по мотивам которых были сняты фильмы, увидят отрывки из них. Для младшего школьного возраста.

7. 23.08.2024 г. 11:00 ГБУК «ЦБС для детей» Библиотека-филиал № 8 Час кино «Любимые книги на экране» Дети познакомятся с экранизированными произведениями русского советского писателя Е. Л. Шварца. Примут участие в викторинах по любимым детским фильмам и сказкам, познакомятся с героями экранизированных произведений. Для младшего школьного возраста.

8. 24.08.2024 г. в течение дня с 09:00 ГБУК г. Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский» Фотомарафон «Любимый герой» Фотоконкурс, в котором участники должны сделать фотографии в образах из российских, советских фильмов. Победитель выбирается с помощью онлайн-голосования. Разновозрастная аудитория.

9. 24.08.2024 г. 11:00 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с. Хмельницкое Мастер-класс «Любимая сказка» Мастер-класс по аппликации в смешанной технике

10. 24.08.2024 г. 11:00 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с. Первомайское Мастер-класс «Любимая сказка» Мастер-класс по аппликации в смешанной технике

11. 24.08.2024 г. 12:00 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с. Хмельницкое Викторина «Угадай фильм» Викторина по известным картинам кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.

12. 24.08.2024 г. 12:00 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с. Первомайское Викторина «Угадай фильм» Викторина по известным картинам кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.

13. 24.08.2024 г. 13:00 ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека- филиал № 16 Праздничная программа «Стоп! Снято!» Читатели будут участвовать в кино-викторинах и веселых конкурсах: «Назови фильм по стоп-кадру», «Продолжи крылатую фразу героя кино», «Угадай фильм по песне», а также для гостей будут подготовлены интересные задания, ответы на которые найдутся на интерактивной выставке «Со страниц книг на экраны».

14. 24.08.2024 г. 14:00 ГБУК г. Севастополя «РИБС» Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого Кино-викторина «Игра в кино» Участники кино-викторины смогут проверить свои знания любимого советского кинематографа, узнать о новых фильмах и потренировать свою память. Командам предстоит ответить на вопросы о фильмах, актерах и книгах, которые были экранизированы.

15. 24.08.2024 г. 15:00 ГБУК г. Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский» Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

16. 24.08.2024 г. 15:00 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с. Хмельницкое Мастер-класс «Любимая сказка» Мастер-класс по аппликации в смешанной технике

17. 24.08.2024 г. 15:00 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с. Первомайское Мастер-класс «Любимая сказка» Мастер-класс по аппликации в смешанной технике

18. 24.08.2024 г. 16:00 ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 1 Всероссийская акция «Ночь кино-2024» В рамках проекта «Кино по субботам» состоится кинопоказ документального фильма «Флаг. Символ преемственности» (Реж. В. Федотов). Фильм посвящен героической и трагической судьбе кормового Андреевского флага с корабля «Император Александр III», чудом сохранившегося и возвращенного в Россию из далекой Австралии.

19. 24.08.2024 г. 16:00 ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6 Открытие фотовыставки «Легенды российского кино» Посетителям библиотеки будет представлена выставка фотографий актеров — легенд советского кинематографа.

20. 24.08.2024 г. 16:00 ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 22 Арт-кинозал В Арт-кинозале библиотеки для посетителей и всех любителей философского кино, метафор и хорошей актерской игры будет продемонстрирован художественный фильм «Бегущая по волнам» (Реж. П. Любимов, 1967 год). Это — экранизация по мотивам одноимённого романа писателя А. Грина. После просмотра состоится обсуждение и обмен впечатлениями.

21. 24.08.2024 г. 16:00 ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 32 Кинопоказ «Путешествие в прекрасное далеко» В библиотеке-филиале состоится семейный просмотр популярного в прошлом советского фильма для детей «Гостья из будущего». После просмотра пройдет обсуждение, где каждый сможет поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями от увиденного.

22. 24.08.2024 г. 16:00 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с.Хмельницкое (Киноклуб) Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

23. 24.08.2024 г. 16:00 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с. Первомайское (Киноклуб) Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

24. 24.08.2024 г. 16:00 ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ» Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Художественный фильм «По щучьему велению»

25. 24.08.2024 г.

16:15 ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6 Театральный этюд «Волшебный мир кино» Театральный этюд подготовлен читателями библиотеки. В их исполнении прозвучат стихотворения о кинематографе, актерской профессии, истории зарождения мирового и отечественного кино.

26. 24.08.2024 г. 16:30 ГБУК г. Севастополя «РИБС» Библиотека-филиал № 6 Кинопоказ-обсуждение «Российское кино рождалось в Крыму» Состоится беседа-кинопоказ и обсуждение художественного фильма, снятого в Крыму, «Человек с бульвара Капуцинов» (Реж. Алла Сурикова, 1987 г.).

27. 24.08.2024 г. 17:00 ГБУК г. Севастополя Андреевский дворец культуры Настольные игры Настольные игры: шахматы, шашки, пазлы, монополия, домино, лото

28. 24.08.2024 г. 17:30 ГБУК г. Севастополя Культурный комплекс «КОРАБЕЛ» Дом культуры с. Вишневое Спектакль «Важные вещи, невыдуманные истории» Актеры «Театра горожан» поделятся своими невыдуманными историями из жизни о важных и значимых для них вещах в сопровождении народных песен.

29. 24.08.2024 г. 18:00 ГБУК г. Севастополя Культурный комплекс «КОРАБЕЛ» Дом культуры п. Любимовка Викторина «Советское кино» Викторина по известным картинам советского кино, мультфильмам, актерам и всем, что связано с киноиндустрией.

30. 24.08.2024 г. 18:00 ГБУК г. Севастополя «ТЦКД» Клуб с.Родное (Киноклуб) Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

31. 24.08.2024 г. 18:15 ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ» Фотосессия с актерами пантомимы. Встреча с актерами — мимами и фотосессия с гостями акции

32. 24.08.2024 г. 18:30 ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ» Киновикторина. Театральные зарисовки Киновикторина от образцовой театральной студией «Игра», победители получат пригласительные билеты в кинотеатры Севастополькино Театральные зарисовки.

33. 24.08.2024 г. 18:30 ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры с. Вишневое Мастер-класс по актерскому мастерству Мастер-класс по актерскому мастерству «Театр горожан» Центра театральных инициатив г. Севастополя.

34. 24.08.2024 г. 19:00 ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ» Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Художественный фильм «Сто лет тому вперёд»

35. 24.08.2024 г. 19:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия» Выступление эстрадно-духового оркестра Выступление эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества

36. 24.08.2024 г. 19:00 ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Интерактивная познавательная программа «Разноцветный мир кино» в рамках Всероссийской акции НОЧЬ КИНО- 2024. Интерактивное познавательная программа для всей семьи, посвященная 100-летию киностудии «Мосфильм», кино-викторина. Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

37. 24.08.2024 г. 19:00 ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры с. Верхнесадовое (Киноклуб) Видеообзор Видеообзор об истории кино, самых знаменитых режиссёрах русской кинематографии.

38. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры с. Верхнесадовое (Киноклуб) Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

39. 24.08.2024 г. 19:00 ГБУК г. Севастополя «Андреевский дворец культуры» (Киноклуб) Видеообзор Видеообзор об истории кино, самых знаменитых режиссёрах русской кинематографии.

40. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «Андреевский дворец культуры» (Киноклуб) Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

41. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «ОЦКД» Клуб с. Родниковое (Киноклуб) Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

42. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры с. Вишневое (Киноклуб) Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

43. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» Дом культуры п. Любимовка (Киноклуб) Кинопоказ в рамках акции «Ночь кино» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

44. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «ОЦКД» Дом культуры с. Орлиное (Киноклуб) Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

45. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «БЦКС» Клуб с.Первомайка (Киноклуб) Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

46. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «ОЦКД» Клуб с. Ново-Бобровка (Киноклуб) Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

47. 24.08.2024 г. 19:30 ГБУК г. Севастополя «ОЦКД» Клуб с. Родниковое (Киноклуб) Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

48. 24.08.2024 г. 20:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Победа» Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

49. 24.08.2024 г. 20:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Москва» Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

50. 24.08.2024 г. 20:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Моряк» Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

51. 24.08.2024 г. 20:00 ГБУК г. Севастополя «Терновский центр культуры и досуга» Дом культуры с.Терновка Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

52. 24.08.2024 г. 20:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Россия» Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)

53. 24.08.2024 г. 20:00 ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино» Кинотеатр «Октябрь» Всероссийская акция «Ночь кино-2024» Кинопоказ фильмов: «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко); «Воздух» (реж. А. Герман мл.)