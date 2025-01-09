Для ликвидации ЧС в Керченском проливе Путин поручил создать штаб

Президент России Владимир Путин поручил создать штаб для ликвидации чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, который будет работать непосредственно на месте происшествия.

«Необходимо создать соответствующую комиссию и штаб, который будет работать непосредственно на месте происшествия в Керченском проливе», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что штаб должен возглавляться руководителями и ответственными сотрудниками министерств и ведомств, которые будут делегированы для этой задачи, пишет ТАСС.

Напомним, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Они перевозили 9200 тонн мазута, из которых 3700 тонн попало в море. В результате произошедшего десятки километров пляжей Анапы были загрязнены мазутом, а также зафиксированы частичные загрязнения на пляжах Крыма и Севастополя.

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Кристина Ветер