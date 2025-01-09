Экологичный подход: как правильно утилизировать ёлки после новогодних праздников

Многие россияне выбрасывают елки после праздников, не осознавая вреда для природы, отметил доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. На свалке елки долго разлагаются и выделяют метан, углекислый газ и другие вещества, усиливающие парниковый эффект. Это отличается от естественного разложения в лесу, где деревья перерабатываются бактериями.

Эксперт рекомендует сдавать елки в приюты для животных или на фермы, где их используют в качестве подстилки. Также можно приносить елки в специальные пункты сбора, где их измельчают в щепки для удобрения или отправляют в зоопарки.

Можно использовать в качестве компоста на даче или переработать в щепу.

Ель можно закопать в огороде на даче или использовать для этого компостную яму, предварительно распилив елку на части. В результате получится хорошее удобрение для растений.

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Кристина Ветер