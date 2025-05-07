Памятник в Севастополе воинам 414-й Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии

«Севкор» продолжает рассказывать, как увековечивали память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Этот монумент установлен неподалеку от памятника воинам 89-й дивизии, у 10-го км Балаклавского шоссе.

414-я дивизия, сформированная в Грузии, освобождала от фашистских захватчиков Северный Кавказ и Крым.

7—12 мая 1944 г. в составе Приморской армии 4-го Украинского фронта она участвовала в битве за Севастополь. В боях погибли больше тысячи ее воинов. Часть из них похоронена у 10-го км Балаклавского шоссе в двух братских могилах. В 1944 году здесь был сооружен обелиск.

А 21 июня 1961 года в Севастополе был открыт монумент погибшим в мае 1944 года в боях за освобождение города воинам дивизии. На братской могиле у памятника — 40 фамилий.

На широком пирамидальном основании из серого гранита высится стройный обелиск, облицованный желтым туфом. Нижняя его часть украшена грузинским национальным орнаментом. У подножия обелиска — бронзовая фигура воина-грузина с автоматом в руке. Обнажив голову, он в скорбном величии застыл над могилой своих земляков.

На гранях обелиска укреплены мраморные мемориальные доски с надписями на русском и грузинском языках: «Вечная слава героям 414-й Грузинской Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, павшим в боях за освобождение города Севастополя 7—12 мая 1944 г.» и

«Лучше смерть со славой, чем бесславных дней позор».

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова