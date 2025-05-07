Памятник воинам 89-й Таманской дивизии в Севастополе

Еще один памятник, посвященный кавказскому вкладу в Победу в Великой Отечественной войне

«Севкор» продолжает рассказывать, как увековечивали память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

22 июня 1961 года состоялось Открытие памятника воинам-армянам 89-й Таманской армянской стрелковой дивизии, павшим в мае 1944 года при освобождении города-героя Севастополя в день 20-летия начала Великой Отечественной войны.

Памятник представляет из себя расширяющуюся кверху стелу, облицованную темно-серым гранитом. На лицевой ее грани по чеканной листовой меди выполнена фигура женщины с пылающим факелом в руке, которая символизирует Родину-мать, скорбящую о погибших своих сыновьях. У основания стелы установлены мемориальные доски с именами павших героев.

Он расположен рядом с памятником воинам 414-й Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, слева от дороги в Балаклаву, у подножия высоты Горная.

На территории Крыма подразделения 89-й Таманской стрелковой дивизии принимали участие в боевых действиях с 20 ноября 1943 года по 12 мая 1944 года. Командовал дивизией Сафарян Нвер Геворкович. За мужество и героизм проявленный в боях за город русской военно-морской славы более 6 тысяч бойцов дивизии были награждены боевыми орденами и медалями, 5 — стали Героями Советского Союза. Здесь совершили свои подвиги 8 будущих полных кавалеров орденов Славы. Сама дивизия была награждена второй наградой — орденом Красного Знамени, а 390-й и 400-й стрелковые полки получили почетные наименования и стали называться «севастопольскими».

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова