Экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову отказали в выходе под залог до суда 20 февраля, сообщает Крымский канал.

Также канал сообщает, что его уголовное дело могут засекретить.

Овсянников отказался от встречи с представителями посольства РФ в Британии.

Авторы канала пишут, что якобы Лондонская квартира, где его задержали, была оформлена на резидента Мальты, с которым связывают его бывшего первого заместителя Илью Пономарева.

По информации канала, дом расположен в непрестижном районе Саутуарк. В основном там проживают португалоговорящие переселенцы среднего достатка.

Напомним, в конце января стало известно, что Дмитрий Овсянников арестован в своем доме в Лондоне. Ему вменяют обход санкций, а также отмывание денег.