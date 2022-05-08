Каким будет День Победы в Севастополе

В этом году праздничная программа Дня Победы в Севастополе будет традиционно насыщенной. Более двух десятков мероприятий пройдут на различных площадках от Парка Победы до мемориального комплекса «Сапун-гора».

Делимся программой мероприятий:

8:00 — возложение цветов к обелиску Славы на Сапун-горе;

9:30 — возложение цветов к Вечному огню в центре города;

10:00 — на Центральном городском кольце начнётся традиционный парад.

В нём будут участвовать более 1300 человек и 20 единиц военной техники. В шествии пройдут военнослужащие Черноморского флота, представители силовых министерств и ведомств, а также курсанты военных учебных заведений, кадеты, юные нахимовцы и юнармейцы.

Начиная с 10:00 все желающее смогут посетить сторожевой корабль «Сметливый», который пришвартован у Минной стенки.

11:30 – пройдет шествие участников всероссийской акции «Бессмертный полк». Однако, если вы планируете принять участие в акции, то сбор участников состоится возле сквера воинов-интернационалистов в 10:00.

Начиная с 12:00 на Приморском бульваре будет работать полевая кухня, а в 14:00 отведать горячей еды можно будет и в Парке Победы.

В 12:00 на Матросском бульваре состоится танцевальный проект Рио-Рита.

В 13:00 там же пройдет Плац концерт военного оркестра Севастопольского полка войск национальной гвардии.

Также с 13:00 на летней эстраде «Ракушка» выступят музыкальные коллективы в рамках фестиваля «Севастопольская весна».

В 14:00 возле фонтана «Орден Победы» в Парке Победы пройдет концерт эстрадное-духового оркестра.

В 16:00 возле театра им. А.В. Луначарского пройдет арт-проект «Победный вальс».

Вечером, на площади Нахимова пройдет традиционный праздничный концерт, в котором в общей сложности примут участие 227 артистов Города-Героя — вокалистов, танцоров, музыкантов.

Программа концерта будет поделена на блоки:

18.00 – 20.55 – концертно-театрализованный блок при участии ведущих артистов Севастополя

20.55 – 21.15 – выступление уличного духового оркестра Touch The Wind

21.15 – 21.55 — Шоу барабанщиков №1 в России — Vasiliev Groove

21.55 – 22.00 – кульминационное исполнение главной песни праздника — «День Победы»

В 22:00 – Праздничный артиллерийский салют и фейерверк.