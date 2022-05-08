Каким будет День Победы в Севастополе

В этом году праздничная программа Дня Победы в Севастополе будет традиционно насыщенной. Более двух десятков мероприятий пройдут на различных площадках от Парка Победы до мемориального комплекса «Сапун-гора».
Делимся программой мероприятий:
8:00 — возложение цветов к обелиску Славы на Сапун-горе;
9:30 — возложение цветов к Вечному огню в центре города;
10:00 — на Центральном городском кольце начнётся традиционный парад.
В нём будут участвовать более 1300 человек и 20 единиц военной техники. В шествии пройдут военнослужащие Черноморского флота, представители силовых министерств и ведомств, а также курсанты военных учебных заведений, кадеты, юные нахимовцы и юнармейцы.
Начиная с 10:00 все желающее смогут посетить сторожевой корабль «Сметливый», который пришвартован у Минной стенки.
11:30 – пройдет шествие участников всероссийской акции «Бессмертный полк». Однако, если вы планируете принять участие в акции, то сбор участников состоится возле сквера воинов-интернационалистов в 10:00.
Начиная с 12:00 на Приморском бульваре будет работать полевая кухня, а в 14:00 отведать горячей еды можно будет и в Парке Победы.
В 12:00 на Матросском бульваре состоится танцевальный проект Рио-Рита.
В 13:00 там же пройдет Плац концерт военного оркестра Севастопольского полка войск национальной гвардии.
Также с 13:00 на летней эстраде «Ракушка» выступят музыкальные коллективы в рамках фестиваля «Севастопольская весна».
В 14:00 возле фонтана «Орден Победы» в Парке Победы пройдет концерт эстрадное-духового оркестра.
В 16:00 возле театра им. А.В. Луначарского пройдет арт-проект «Победный вальс».
Вечером, на площади Нахимова пройдет традиционный праздничный концерт, в котором в общей сложности примут участие 227 артистов Города-Героя — вокалистов, танцоров, музыкантов.
Программа концерта будет поделена на блоки:
18.00 – 20.55 – концертно-театрализованный блок при участии ведущих артистов Севастополя
20.55 – 21.15 – выступление уличного духового оркестра Touch The Wind
21.15 – 21.55 — Шоу барабанщиков №1 в России — Vasiliev Groove
21.55 – 22.00 – кульминационное исполнение главной песни праздника — «День Победы»
В 22:00 – Праздничный артиллерийский салют и фейерверк.