В Севастополе состоится бесплатный тренинг для предпринимателей по повышению уровня продаж.

Тренинг «Увеличение продаж и прибыльности в малом и среднем бизнесе» предоставит участникам обязательные знания и навыки, необходимые для успешного развития бизнеса. Обучение включает интерактивные упражнения, мозговые штурмы, групповую работу. Участники узнают о конкретных шагах для роста продаж и получат четкий алгоритм увеличения прибыльности. В конце каждый сможет задать свои вопросы.

Спикером мероприятия будет Николай Ранд — сертифицированный бизнес тренер, корпоративный консультант, эксперт в области построения системы продаж и обучения сотрудников. Его профессиональный опыт включает более 19 лет работы в сфере продаж товаров массового потребления.

Тренинг предназначен для индивидуальных предпринимателей, организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в Севастополе, а также физических лиц, планирующих начало предпринимательской деятельности.

Мероприятие пройдет в очном формате в центре «Мой Бизнес» 24 ноября с 14:00 до 17:00 в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Ссылка на регистрацию: https://b24-ncdapk.bitrix24.site/crm_form_6ebgw/