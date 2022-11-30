Открыты телефоны для консультаций по закону о соцподдержке участников СВО

Принятый накануне Заксобранием закон о поддержке севастопольских участников СВО, губернатор Михаил Развожаев обещал подписать сразу же как он поступит в правительство.

Сегодня он должен быть опубликован на сайте Законодательного собрания. И вступит в силу через 10 дней после опубликования.

«По моему поручению в кратчайшие сроки будут приняты порядки органами, которые будут принимать документы на получение льгот», — подчеркнул губернатор.

Уже сейчас по указанным телефонным номерам ( в рабочее время) можно получить консультацию по всем статьям закона. Детальные консультации специалисты будут готовы дать после принятия порядков о предоставлении льгот, прописанных в законе.

Но уже сейчас можно получить консультацию по всем статьям закона в рабочее время по телефону: 53-75-99.

Напомним, Заксобрание Севастополя приняло во втором чтении закон о соцподдержке участников СВО и членов их семей. Кроме льгот, данная категория граждан может подать документы на получение земельных участков.

Ольга Сурикова