Под Севастополем введут реверсивное движение на двух железнодорожных переездах 

Для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения комфорта его участников с 12 по 23 декабря ФГУП «Крымская железная дорога» будет проводить ремонтные работы на двух железнодорожных переездах. Это предполагает перекрытие одной полосы движения.

«1 км + 474 м перегона Сапунгорский – Севастополь Товарный, расположенный на улице Крестовского (автодорога 67 К-2 Севастополь – Инкерман, ответвление № 2, 7 км + 433 м); 1532 км + 183 м, расположенный в Инкермане на улице Чернореченской (автодорога 67 К-2 Севастополь – Инкерман ответвление № 3, 3 км +294 м)», – сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На период проведения работ ежедневно с 0.00 до 6.00 движение транспортных средств через указанные объекты будет осуществляться реверсивно по одной полосе.

Ольга Сурикова