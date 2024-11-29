Отключение электроэнергии 30 ноября и 1 декабря

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



30 ноября

🛎с 09:00 до 12:00

ул. Буденного, 6-А,6-Б,6-24(чет),35-А,51-А,23,31-59(нечет);

ул. Николая Музыки, 1-А,1-23(нечет),19/1;

ул. Степаненко, 12;

ул. Чапаева, 48-А,48-Б,50-80(чет),21-А,23-25(нечет),29-41(нечет);

пер. Школьный, 2-8(чет);

ул. Котовского,48.



🛎с 11:00 до 16:00

ул. Куликово поле, 70,71,94,97;

ул. Генерала Коломийца, 6,8-а,10-А,12,14-А,14-Б;

пр. Генерала Острякова, 65,67



1 декабря

🛎с 09:00 до 12:00

⚡️г. Балаклава

ул. Драпушко, 2-А,4-А,6-А,2-18,20-А,24,3-17(нечет),9-А;

ул. Морской Пехоты, 2-12(чет),1-А,3-11(нечет);

ул. Мраморная, 2;

пер. Рудничный, 12-16(чет);

ул. Ситникова, 4-12(чет),1-11(нечет)



🛎с 13:00 до 16:00

⚡️с. Орлиное

пер. Байдарский, 4-А,2-14(чет),1-5(нечет),9,685;

ул. Круговая, 6,3-А,1-3(чет);

ул. Ласпинская, 2,6-А,6-8(чет),12-А,30-Б,10-40(чет),42-А,44-52(чет),440,1-7(нечет),

7-А,9,11-А,11/1,11/2,15/2,21-А,25-А,35,37-а,7-33(нечет),37-41(нечет),415;

ул. Тюкова, 40,55-А,49-59(нечет);

ул. Ореховая, 9-11(нечет);

пер. Трактористов, уч.1



с 10:00 до 14:00 на 1 час

⚡️с. Терновка

ул. Зеленая, 42-А,24-60(чет),13-А,15-49(нечет);

ул. Куйбышевская, 1-А, 2-26(чет),1-29(нечет);

ул. Ленина, 4-8(чет),1-7(нечет),7-а;

ул. Подгорная, 2,4,1,3;

ул. Солнечная, 2-16(чет),16-А,16-Б,18,5-А,1-15(нечет),11-Б.

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Анна Левина