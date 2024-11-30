Пожарное депо в селе Павловка готово на 90%

Работы планируют завершить до конца этого года.

В части будет четыре въезда и отдельное помещение для мытья пожарных машин. На первом этаже располагается помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, пост мойки автомобилей, мастерские и технические помещения, диспетчерская, санузлы, класс инструктажа населения.

На втором этаже будут административные и вспомогательные помещениях — комнаты отдыха дежурной смены, малый конференц-зал, зал собраний, уборные, душевые, санузлы.

На крыше пожарной части специалисты компании-подрядчика поставили зенитные фонари — это архитектурные конструкции, которые позволяют освещать помещения и коридоры при помощи солнечных лучей.

Объект будет работать на 15 населенных пунктов: сёла Гончарное, Резервное, Кизиловое, Колхозное, Новобобровка, Озерное, Орлиное, Павловка, Передовое, Подгорное, Родниковое, Россошанка, Тыловое, Широкое и ПГТ Ласпи — суммарно это территория в 83 квадратных километра.

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Анна Левина