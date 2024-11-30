Отключение электроэнергии 2 и 3 декабря

⚡️Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 15:00

Мекензиевы Горы

ул. Дорожная, 2-30, 5-7, 11-13, 17-19, 23, 27-31.

ул. Лесная, 2-6, 1.

ул. Миндальная, 2, 4, 10,18-20, 32-44, 7, 9, 13-19, 21-23;

ул. Путейская, 2-А, 2-8, 10-46, 48, 747.

ул. Центральная, 1,5, 6, 8-12, 20, 26, 30-34, 40-42, 23, 27-29, 33, 41, 53;

ул. Морских пехотинцев, 2-4, 1-3.

ул. Мищенко 1-3, 4-16, 21-А, 5, 7, 17, 21, 23-25, 27-29, 33, 39-43, 51, 55, 88;

ул. Грибная 2-14, 1-13, 31, 32, 35.

п. Дальний

Лесничество

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Анна Левина