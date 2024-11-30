В Госдуме предложили отбирать жилье у собственников, которые устраивают антисанитарию в квартире

Депутаты предложили значительно увеличить штрафы за нарушения санитарных норм в квартирах или в принудительном порядке изымать жилье в случаях, когда антисанитарные условия серьезно нарушают права и интересы соседей.

Антисанитария в квартирах — распространенная проблема. Запахи из таких квартир расходятся далеко за пределы частной собственности, затрагивая лестничные клетки и соседние квартиры. Жители вынуждены дышать этими запахами и массово обращаться в МВД, социальные службы и Роспотребнадзор.

Сейчас штрафы составляют всего 500-1000 рублей и применяются крайне редко. Уполномоченные органы часто не могут попасть в такие квартиры, им не открывают двери собственники.

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Анна Левина