ПСБ в Севастополе поддержал бизнес-форум «Сила сообщества: 10 лет вместе», посвященный 10-летию Севастопольского регионального отделения «Опоры России». Мероприятие собрало более двухсот участников – представителей делового сообщества города, студентов и преподавателей профильных специальностей, экспертов в сфере маркетинга и банковского дела. В ходе дискуссий они обсудили тренды предпринимательской среды, инструменты для продвижения продуктов, возможности развития своего дела с помощью ИИ-технологий.

Представители ПСБ рассказали участникам о флагманских банковских продуктах для предпринимателей. Среди них – особые условия расчетно-кассового обслуживания, разработанные специально для бизнеса Крымского полуострова, кредитование на любые цели по упрощенной процедуре, услуги эквайринга с минимальной комиссией и другие. Также эксперты банка провели для участников деловую игру «Строительство офиса», нацеленную на формирование лидерских качеств и навыков работы в команде, умение применять базовые принципы тайм-менеджмента в рабочем процессе.

«В этом году форум посвящен роли бизнес-объединений в формировании российской деловой среды. Сплочение, поддержка, новые идеи и инструменты помогают предпринимателям масштабировать свое дело и быть устойчивыми к изменениям в экономической повестке. Приятно отметить, что за время работы в Севастополе ПСБ стал одним из центров притяжения для предпринимателей города. Мы вышли за рамки сугубо банковской деятельности. Помимо предоставления финансовых услуг наши специалисты регулярно проводят образовательные и просветительские мероприятия, мастер-классы и тренинги. В этом, в том числе, состоит важный социальный вклад, который банк вносит в формирование благоприятного делового климата нашего города», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

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