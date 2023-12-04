Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Минобороны предложило изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», в том числе «с учетом опыта военной операции». Информация о подготовке такого нормативного акта появилась в базе проектов документов, однако в ней нет текста проекта.

В карточке говорится, что проект постановления правительства «направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, граждан, призываемых на военные сборы».

Документ будет вносить изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Оно, в частности, оговаривает, при наличии каких заболеваний (17 категорий) гражданам присваивается та или иная категория годности к военной службе, пишут «Известия».

Ольга Сурикова