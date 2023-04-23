Губернатор Севастополя опроверг появление второго своего аккаунта в Telegram

В Telegram появился фейковый аккаунт губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Такое же название, такая же аватарка.

В комментариях подписчиков призывали подписываться на «второй канал» главы города. Когда люди переходили по ссылке, то попадали на инфоканал в котором публикуются якобы новости о России и Украине.

«Конечно никакого второго канала у меня нет, если когда-нибудь еще увидите такие призывы, то просьба сразу отправлять жалобу на мошенников», — подчеркнул Развожаев.

У губернатора Севастополя один аккаунт — @razvozhaev