Где в Севастополе не будет света 4 марта

️Для безопасного выполнения ремонтных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

🛎с 09:00 до 16:00

с. Андреевка

ул. Верхняя, 1-19(нечёт), 31, 30-38(чёт), 12, 23, 25, 29, 37-43(нечет), 51, 49,

43-а, 45-б, кад. 123, 358, 945, 951;

ул. Уютная, 2-22(чёт), 7-23(нечёт);

ул. Усадебная, 2-18(чёт), 18-а, 20-а, 22-26(чёт), 30-38(чёт), 1-в, 15-а, 3-9(нечёт), 19, 21, 31, 21-а, 29, 17-а, 23, 41, 43, 43-а, 48, 25, 45-б, 47-А-2, кад. 123, 124, 127, 398;

ул. Морская, 6-а, 6-б, 13;

ул. Майская, 58-а;

СТ «Лукулл»;

с. Орловка: Качинское шоссе, 39.



🛎с 09:00 до 12:00

СТ «Икар-1»;

ул. Сапунгорская, 25/63,25/110,25/31,25/173,25/308,977;

СТ «Полет», 4,6,3,5



с 09:00 до 14:00

ул. Адмирала Юмашева, 22,24



🛎с 09:00 до 12:00

с. Терновка

КСП «Память Ленина» кад. 91:01:000000:370



🛎с 13:00 до 15:00

с. Гончарное

ул. Дружная, 2-28(чет),1-23(нечет),32,36,36-А,36-Б,32-А,1735;

ул. Кичигина, 4-А,4-Б,4-Б,4-14(чет),15;

ул. Механическая, 2-4,4-А,6-А,1,3,7,11;

ул. Молодежная, 2-22(чет),3,7-11(нечет);

ул. Мягкого, 4,6,16,19-23(нечет);

ул. Резервная, 2-20(чет),1-19(нечет);

ул. Шарикова, 2-А,2,4,14,1702,7,9,1703;

пер. Сельский, 2-А,2,4,1-5(нечет)

⚡️Плановые ремонтные работы

🛎с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции

с. Терновка

ул. Куйбышевская 4-а (ИП «Прокопенко»);

ул. Новая 2-36(чет), 1-37(нечет).

ул. Лесная 2-22(чет), 1-23(нечет);

ул. Бахчисарайская 22, кад.1155;

КСП Память Ленина кад.372.

ул. Мусы Мамута 2-14(чет), 1,7-15(нечет).

ул. Севастопольская 4,12,16, 1,5-7(нечет);

ул. Бахчисарайская 6-8(чет),13;

ул. Симферопольская 64;

ул. Подгорная 6-18(чет), 5-19(нечет);

ул. Студенческая 2-46(чет),52, 51-а,1-45(нечет);

ул. Севастопольская 12-а,2,6-8(чет), 15-а,3,9-13(нечет);

ул. Бахчисарайская 18, кад.1684, 5,9,17;

ул. Куйбышевская 1664.

ул. Авдет 2,6-12(чет), 1-15(нечет);

ул. Солнечная 17

▶️с 3 -7 марта

🛎с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии

с. Орловка

ул. Клубная 2,10, 13-а,1-27(нечет);

ул. Дорожная 2-16(чет),26, 1-б,25-а,1-15(нечет),19-25(нечет);

ул. Пионерская 10-а,2/1,2-28(чет),36-38(чет), 33/2,1-37(нечет);

ул. Приморская 20-б,52-а,2-40(чет),40-52(чет),62,78, кад.2102, 13-а,17-а,45-б,47-а,49-а,49-б, 1-17(нечет),21-45(нечет),49,кад.2097;

пер. Школьный 2-10(чет), 1-9(нечет), кад.2267;

пер. Дорожный 3-а,3,7;

ул. Школьная 8-а,2-4(чет), 1-7(нечет);

с. Вишневое:

ул. Садовая 12-28(чет), 9-19(нечет);

ул. Заречная 2-14(чет),11-а,1-9(нечет);

ул. Верхняя 2-16(чет),26-30(чет),1-19(нечет);

ул. Дружбы 54-а,2-6(чет),10,18,20,24-28(чет),32, 44-46(чет),52-54(чет),60, кад.1388,1410,1418, 41-а,1-25(нечет),43-45(нечет),53,57-59(нечет), кад.1365,1389;

ул. Мира 18-20(чет),36-44(чет), 53-а,15,25-59(нечет), кад.1413;

ул. Яны-Эль 6, 13,кад.877;

ул. Амет-Хана Султана 14-а,2-8(чет),14-16(чет), 1-3(нечет),7-11(нечет);

ул. Подгорная 3-а;

пер. Дружбы 4-6(чет),18;

ул. Новая 20-а;

ул. Качинская 2/1,2/2,2/3,2-60(чет), 39-а,1-59(нечет);

ул. Киселева 4-32(чет),1-29(нечет);

ул. Мира 2-16(чет), 1-21(нечет);

ул. Новая 2-22(чет),1-33(нечет);

ул. Садовая 10-а,2-10(чет), 1-7(нечет);

ул. Подгорная 2-28(чет),1-29(нечет);

ул. Угловая 1;

с. Полюшко – туп. Зеленый 2.