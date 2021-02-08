В Севастополе разыскивают 80-летнего мужчину

Пропал еще первого февраля

В Севастополе разыскивается пожилой мужчина. С 1 февраля нет достоверной информации о местонахождении 80-летнего Ивана Дмитриевича Розума. К поиску подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым».

Его приметы: рост 170 см, волосы седые, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет в синюю куртку и синие спортивные штаны.

На форуме «Liza Alert Крым» можно найти тему по следующей ссылке: https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=293&t=43119

Инфорг поисков: Зейнеп 8(978)808-14-98.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.