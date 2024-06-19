В Севастополе начались работы на четырех общественных территориях

В Севастополе начались работы на четырех территориях, которые благоустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»:
• зеленая зона между домами №26 и №32 на проспекте Октябрьской Революции;
• сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в Любимовке;
• парк 50-летия Октября в Хмельницком;
• зона у спортплощадки в районе дома №24 на улице Ветвистой в Солнечном.
В 2024 году в городе планируется благоустроить десять общественных пространств — по одному в каждом муниципалитете. Их определили сами жители путем голосования.
Анна Левина