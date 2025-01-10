Оперативная информация об уборке мазута в Севастополе

Очисткой береговой линии от мазута занимается группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС, а также более 50 волонтеров.

Сегодня работы организованы на Северной стороне — в районе пляжа «Наш Парус» в Каче.

Также обнаружены единичные выбросы мазута на камнях в районе Ласпи.

За период работы было собрано и вывезено 142,8 тонн загрязненного грунта.

«На реабилитации находятся 55 пострадавших птиц. Продолжается мониторинг всей береговой полосы и акватории», — рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, что в Севастополе организован штаб общественной поддержки. Записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51.

Если вы нашли пятна мазута или пострадавших птиц — необходимо позвонить по номеру 112.