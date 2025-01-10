За сотрудничество с СБУ севастополец получил 11 лет колонии

С 11 сентября по 31 октября 2023 года мужчина наблюдал, фотографировал и снимал на видео участок железной дороги, и отправлял материалы сотруднику СБУ. Также он сделал самодельную зажигательную смесь у себя дома.

Ночью 31 октября 2023 года севастополец хотел поджечь два железнодорожных релейных шкафа подготовленной смесью. Исполнить задуманное он не успел.

В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, что подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.