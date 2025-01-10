Новый год с похищенным виски: севастополец попался на горячем

В Севастополе полиция задержала молодого человека, подозреваемого в краже дорогого алкоголя.

Накануне новогодних праздников сотрудники магазинов дважды обращались в полицию с жалобами на кражи. Полицейские выяснили, что один и тот же мужчина в разные дни украл четыре бутылки элитного виски.

Оказалось, что задержанный — 25-летний местный житель. Он рассказал, что недавно расстался с женой и начал много пить. В первый раз он воспользовался тем, что продавцы не обращали на него внимания, и спрятал две бутылки в куртке, а потом вышел из магазина. Когда он понял, что его не поймали, повторил то же самое в другом магазине. В итоге ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Теперь подозреваемому грозит уголовное дело за кражу, и он может получить до двух лет тюрьмы.

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Кристина Ветер