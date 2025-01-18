Мазут может дойти до Турции и Грузии

Разлившийся в Черном море мазут может достать до Грузии, Турции, Румынии и Болгарии, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Он отметил, что мазут может затронуть Абхазию и Одессу, при этом его концентрация на других берегах будет значительно ниже.

Прогнозировать распространение мазута сложно из-за особенностей морских течений. Эксперт сообщил, что некоторые участки крымского побережья пока не пострадали, но гарантировать отсутствие загрязнения в будущем невозможно, пишет РБК.

Он также подчеркнул, что масштабный переток мазута в Азовское море маловероятен из-за его мелководности.

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Кристина Ветер