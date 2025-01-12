Оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе на 12 января

На ликвидации работала группировка РСЧС и волонтеры. Уборка велась на пляже «Парус», вдоль береговой линии до Андреевки и в районе СТ «Берег». Федерация бокса Севастополя помогла с уборкой тяжелых мешков с загрязненным грунтом.

11 января вывезли 0,46 тонны загрязненного грунта; всего — 148,63 тонны.

Волонтеры работают на пляжах Голубой бухты. Спасательная служба развернула палатку с инвентарем и СИЗами для отдыха.

Установлены боновые заграждения в Круглой бухте для защиты птиц. В ветеринарной клинике на реабилитации находятся 17 птиц.

Для помощи волонтерам звоните +7 (8692) 41-70-51. При обнаружении мазута или пострадавших птиц звоните 112.