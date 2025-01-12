Куда сдать новогоднюю елку в Севастополе

В Севастополе с 12 по 22 января открыты 4 точки для сбора новогодних елок. Озвучены локации, где это можно сделать.
Нахимовский район:
— ул. 2-й Обороны, остановка «Сады»
— пл. Кролевецкого, кинотеатр «Моряк»
Ленинский район:
— ул. Павла Силаева, «Славянский базар»
Гагаринский район:
— просп. Героев Сталинграда, дом №60
Елки должны быть без игрушек и мишуры. Пункты предназначены только для сбора хвойных деревьев, а не бытового мусора.
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Кристина Ветер