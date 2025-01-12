Куда сдать новогоднюю елку в Севастополе

В Севастополе с 12 по 22 января открыты 4 точки для сбора новогодних елок. Озвучены локации, где это можно сделать.

Нахимовский район:

— ул. 2-й Обороны, остановка «Сады»

— пл. Кролевецкого, кинотеатр «Моряк»

Ленинский район:

— ул. Павла Силаева, «Славянский базар»

Гагаринский район:

— просп. Героев Сталинграда, дом №60

Елки должны быть без игрушек и мишуры. Пункты предназначены только для сбора хвойных деревьев, а не бытового мусора.

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Кристина Ветер