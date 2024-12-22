Немало людей стали жертвами мошенников. Как удалось выяснить, три дня они поджигали банки, автомобили, военкоматы и отделения полиции, надеясь вернуть деньги, которые отдали мошенникам.

Теперь 19 сограждан рискуют получить срок. Их действия были инспирированы украинскими кураторами, которые активизировались перед Новым годом и с удвоенной силой обманывают россиян. Их жертвы запускают фейерверки в МФЦ и торговых центрах, поджигают военкоматы и устраивают взрывы в банках, бросая коктейли Молотова в отделения полиции, в надежде вернуть деньги, которые они только что отдали мошенникам. Манипуляторы из колл-центров обещают списания долгов и угрожают расправой, в том числе над близкими.

Но цель украинских кураторов — отвлечь внимание общества от серьезных проблем на фронте и беспорядков в городах

Но не стоит устраивать диверсии, за такое грозит срок 5-15 лет в колонии.

Не называйте никому коды, пытаться спасти свои деньги или участвовать в секретных операциях, пишет Mash на волне.