В Крым в преддверии Крещения Руси прибыли христианские святыни

Крым
21-07-2025

Морской крестный ход в честь Святых Правителей Руси прибыл в Керчь. Он доставил иконы с мощами святых князей Александра Невского и Владимира Крестителя Руси.

Святыни встретили на пристани священники Керченского благочиния и перенесли пешим крестным ходом в кафедральный Собор св. Иоанна Предтечи.

После Божественной Литургии судно с иконами продолжит движение в Херсонес к празднику Крещения Руси.

Напомним, по одной из версий, крещение Великого князя Владимира состоялось на территории Херсонеса. Отсюда, считают историки и духовенство, зародилась Русь Православная.

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