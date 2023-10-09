Василий Цыбулькин: В ближайшие годы на улицах Севастополя может появиться 200 электробусов

Актуальный разговор Город
09-10-2023
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27 мая 2024 года свое 80-летие отметит одно из старейших автотранспортных предприятий города АТП 14369. Об истории и современной жизни предприятия мы поговорили с его директором Василием Цыбулькиным.

— В следующем году вашему предприятию исполнится 80 лет. Каковы, на ваш взгляд, ключевые события его истории.

Становление предприятия пришлось на послевоенные годы, когда началось восстановление Севастополя. После восстановления города транспортное предприятие начало реализовывать поставки грузов с железной дороги по Севастополю. Это было и продовольствие, и промышленные товары. Предприятие несколько раз преобразовывалось. Было филиалом Крымского управления автомобильных дорог.

— Каковы основные вехи новой истории предприятия в 90-е и нулевые.

В 90-е годы случилось так, что предприятие пришло в упадок. Сложное время требовало неординарных и смелых решений. Но их осуществить на тот момент было некому.

— Как вы возглавили предприятие и какие шаги предприняли в первую очередь для его развития.

Возглавил предприятие я шесть лет назад. Используя свой накопленный в транспортной отрасли опыт, при непосредственной поддержке квалифицированного коллектива сотрудников, я начал планомерную работу по восстановлению предприятия. Данная работа проводилась достаточно быстрыми темпами. Сегодня производственная база предприятия занимает 3,5 Га. В авторемонтных мастерских установлено новое технологическое оборудование для ремонта и обслуживания автотранспорта. На сегодняшний день у нас сформировалась корпорация, в состав которой входят четыре предприятия: ПАО «Севастопольское АТП 14369», которое является ключевым, ООО «Севтранстрест», ООО «АТП-2014» и Севастопольский диагностический центр колесных транспортных средств.

Нами взят курс на развитие альтернативных видов топлива для пассажирского транспорта, в том числе и газомоторного. Первыми эту концепцию разработали мы, правда, сейчас ее использует ГУП «Севэлектроавтотранс», что не удивительно. Без поддержки города такие проекты осуществить весьма затруднительно.

Следующий шаг — это повсеместное развитие электрического транспорта. Совместно с Севастопольской академией наук мы разработали концепцию развития транспортного комплекса Севастополя и Крыма, которая сегодня нами и реализуется.

Как предприятие развивалось после возвращения Севастополя в состав России.

— Условия работы для предприятия улучшились и намного улучшились. Мы пять лет назад заключили контракт на перевозки, успешно его выполняем. Скоро он заканчивается, и мы думаем, что новый контракт мы будем выполнять уже электробусами. Для исполнения контракта нам придется обновлять подвижной состав. В ближайших планах закупка электробусов большой вместимости.

Каковы на ваш взгляд основные достижения предприятия на сегодняшний день.

На предприятии трудится более 300 человек. На маршруты в Севастополе ежедневно выходит около 200 машин. Помимо регулярных пассажирских перевозок, мы осуществляем и нерегулярные пассажирские перевозки большими автобусами класса «Турист» и комфортабельными микроавтобусами класса Мерседес «Спринтер». Перевозки осуществляются практически по всей территории РФ.

Сегодня у нас есть современная ремонтная база полного цикла. Обеспечивается полное выполнение ремонтов автобусной техники любой сложности, начиная от кузовного ремонта и заканчивая капитальными ремонтами ходовой части и двигателя транспортного средства. Естественно, современная техника требует от обслуживающего персонала нового, высококвалифицированного подхода, что мы сегодня и берем за основу в подготовке кадров.

Что в планах у предприятия.

— Развитие транспортной отрасли Севастополя сегодня требует глобальных и очень амбициозных планов. В Севастополе должен быть экологически чистый транспорт. Мы планируем перевести большую часть пассажирского транспорта на электрический ход. Есть планы, в ближайшие три года закупить до 200 электробусов. Хотелось бы, в лице органов государственной власти города Севастополя, найти единомышленников в реализации данных планов!

— Какие пожелания у вас есть в отношении качества севастопольских дорог.

Дороги в хорошем состоянии.  Хотелось бы больше новых развязок по примеру Москвы для увеличения пропускной способности дорог, а также выделение для общественного транспорта отдельной полосы там, где это можно сделать.

В завершение беседы не удержались и спросили у Василия Цыбулькина пользуется ли он сам общественным транспортом. Он с улыбкой ответил, что пользуется, но не часто, подчеркнув, что его как руководителя предприятия работа обязывает быть мобильным.

Дарья Тимофеева

Фото: ya-rossiyanin.ru

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