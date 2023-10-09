Василий Цыбулькин: В ближайшие годы на улицах Севастополя может появиться 200 электробусов

27 мая 2024 года свое 80-летие отметит одно из старейших автотранспортных предприятий города АТП 14369. Об истории и современной жизни предприятия мы поговорили с его директором Василием Цыбулькиным.

— В следующем году вашему предприятию исполнится 80 лет. Каковы, на ваш взгляд, ключевые события его истории.

— Становление предприятия пришлось на послевоенные годы, когда началось восстановление Севастополя. После восстановления города транспортное предприятие начало реализовывать поставки грузов с железной дороги по Севастополю. Это было и продовольствие, и промышленные товары. Предприятие несколько раз преобразовывалось. Было филиалом Крымского управления автомобильных дорог.

— Каковы основные вехи новой истории предприятия в 90-е и нулевые.

— В 90-е годы случилось так, что предприятие пришло в упадок. Сложное время требовало неординарных и смелых решений. Но их осуществить на тот момент было некому.

— Как вы возглавили предприятие и какие шаги предприняли в первую очередь для его развития.

— Возглавил предприятие я шесть лет назад. Используя свой накопленный в транспортной отрасли опыт, при непосредственной поддержке квалифицированного коллектива сотрудников, я начал планомерную работу по восстановлению предприятия. Данная работа проводилась достаточно быстрыми темпами. Сегодня производственная база предприятия занимает 3,5 Га. В авторемонтных мастерских установлено новое технологическое оборудование для ремонта и обслуживания автотранспорта. На сегодняшний день у нас сформировалась корпорация, в состав которой входят четыре предприятия: ПАО «Севастопольское АТП 14369», которое является ключевым, ООО «Севтранстрест», ООО «АТП-2014» и Севастопольский диагностический центр колесных транспортных средств.

Нами взят курс на развитие альтернативных видов топлива для пассажирского транспорта, в том числе и газомоторного. Первыми эту концепцию разработали мы, правда, сейчас ее использует ГУП «Севэлектроавтотранс», что не удивительно. Без поддержки города такие проекты осуществить весьма затруднительно.

Следующий шаг — это повсеместное развитие электрического транспорта. Совместно с Севастопольской академией наук мы разработали концепцию развития транспортного комплекса Севастополя и Крыма, которая сегодня нами и реализуется.

— Как предприятие развивалось после возвращения Севастополя в состав России.

— Условия работы для предприятия улучшились и намного улучшились. Мы пять лет назад заключили контракт на перевозки, успешно его выполняем. Скоро он заканчивается, и мы думаем, что новый контракт мы будем выполнять уже электробусами. Для исполнения контракта нам придется обновлять подвижной состав. В ближайших планах закупка электробусов большой вместимости.

— Каковы на ваш взгляд основные достижения предприятия на сегодняшний день.

На предприятии трудится более 300 человек. На маршруты в Севастополе ежедневно выходит около 200 машин. Помимо регулярных пассажирских перевозок, мы осуществляем и нерегулярные пассажирские перевозки большими автобусами класса «Турист» и комфортабельными микроавтобусами класса Мерседес «Спринтер». Перевозки осуществляются практически по всей территории РФ.

Сегодня у нас есть современная ремонтная база полного цикла. Обеспечивается полное выполнение ремонтов автобусной техники любой сложности, начиная от кузовного ремонта и заканчивая капитальными ремонтами ходовой части и двигателя транспортного средства. Естественно, современная техника требует от обслуживающего персонала нового, высококвалифицированного подхода, что мы сегодня и берем за основу в подготовке кадров.

— Что в планах у предприятия.

— Развитие транспортной отрасли Севастополя сегодня требует глобальных и очень амбициозных планов. В Севастополе должен быть экологически чистый транспорт. Мы планируем перевести большую часть пассажирского транспорта на электрический ход. Есть планы, в ближайшие три года закупить до 200 электробусов. Хотелось бы, в лице органов государственной власти города Севастополя, найти единомышленников в реализации данных планов!

— Какие пожелания у вас есть в отношении качества севастопольских дорог.

Дороги в хорошем состоянии. Хотелось бы больше новых развязок по примеру Москвы для увеличения пропускной способности дорог, а также выделение для общественного транспорта отдельной полосы там, где это можно сделать.

В завершение беседы не удержались и спросили у Василия Цыбулькина пользуется ли он сам общественным транспортом. Он с улыбкой ответил, что пользуется, но не часто, подчеркнув, что его как руководителя предприятия работа обязывает быть мобильным.

Дарья Тимофеева

Фото: ya-rossiyanin.ru