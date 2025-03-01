Новый транспортный маршрут «Азовское кольцо» объединит юг России

Новый транспортный маршрут «Азовское кольцо» длиной 1427 км объединит юг России.

Он соединит между собой такие населённые пункты: Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосия, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов.

В направление войдут участки трасс М-4 «Дон» и А-291 «Таврида», а также Крымский мост. После окончания работ время поездки сократится на 5 часов, а дорога сможет пропускать в 3 раза больше машин.

«Одна из наших ключевых задач — расширить до 4 полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов», — рассказали в пресс-службе Росавтодора.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Евгения Павлова