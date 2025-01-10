Волонтеры благотворительного Фонда «Путь к Победе » продолжают бороться с мазутом

Севастопольцы с болью видят, как страдают птицы на пляжах, испачканных мазутом. Мало кто стоит в стороне, когда на Юге России произошла такая беда.

Волонтеры благотворительного фонда «Путь к Победе» одними из первых присоединились к уборке территорий.

«Ранее в ходе осмотра береговой полосы в районе Голубой бухты и Мыса Херсонес было выявлено загрязнение нефтепродуктами. Добровольцы фонда «Путь к Победе» приступили к очистке выявленных мест выброшейного на берег мазута. За день удалось собрать основную часть загрязнения. Сложность работ заключается в том, что во многих местах мазут значительно просачился вглубь между камнями, валуны приходится перебирать вручную поштучно. Кроме этого, загрязнение находится в труднодоступном месте, и мешки с камнями нужно нести к «лодке» для отходов по узкой дикой кромке берега», — рассказал «Севкору» председатель благотворительного фонда «Путь к Победе» Андрей Куринов.

К волонтерам присоединились жители с разных районов города. Это дает возможность проводить работы и мониторинг регулярно, а также расширить фронт работы.

Если вы увидели пятно мазута или нашли пострадавшую птицу, звоните 112.