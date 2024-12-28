Новолуние 31 декабря: когда наступит и что ожидать

Новолуние, или Черная Луна, — редкое астрономическое явление, когда Луна полностью исчезает из поля зрения из-за того, что оказывается в тени Земли. Это событие происходит дважды в месяц и связано с астрологической точкой Лилит, символизирующей скрытые аспекты нашей личности.

В новолуние 31 декабря важно соблюдать некоторые запреты. Энергия в этот период минимальна, что может повлиять на ваше мышление и интуицию. Рекомендуется избегать важных решений, таких как смена работы или крупные покупки.

Старайтесь не перегружать себя физически и эмоционально, избегайте конфликтов и стрессов, чтобы предотвратить упадок сил.

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Кристина Ветер