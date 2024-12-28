Символы богатства: Как украсить новогоднюю елку для привлечения денег и благополучия

Эксперты по фен-шуй предлагают идеи для новогодних украшений елки, привлекающих деньги и благополучие.
Монеты. Повесьте настоящие монеты или их изображения для символики богатства.
Зеленые ленты. Используйте зеленые украшения, ассоциирующиеся с деньгами и процветанием.
Фигурки животных. Лягушки и черепахи считаются символами богатства.
Бумажные фигурки. Сложите купюры в журавликов и повесьте на ветки.
Символы изобилия. Украшения в виде кукурузных початков и плодов.
Золотые и серебряные шарики. Используйте их для привлечения финансовой удачи.
Символические ключи. Открывают новые возможности, включая финансовые.
Фигурка лошади. Символ успеха и удачи.
Сладости. Конфеты в золотых или серебряных обертках.
Мешочки с травами. Например, корица или лаванда для привлечения удачи.
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Кристина Ветер