Астрономы выяснили, когда в январе начнутся магнитные бури

Первое возмущение геомагнитного поля ожидается 5 января (уровень 4 балла), а на следующий день будет наблюдаться слабовозмущенное состояние (уровень 3 балла).

Далее, новые возмущения ожидаются 10, 16 и 19 января (уровень 4 балла). Слабая магнитная буря по прогнозам в то время как незначительная активность будет фиксироваться 11, 12, 17, 18 и с 20 по 23 января.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, важно следовать рекомендациям.

— Обеспечьте себе полноценный сон и отдых.

— Избавьтесь от источников стресса.

— Больше времени проводите на свежем воздухе.

— Избегайте чрезмерных физических нагрузок и не пренебрегайте утренней зарядкой.

— Обратите внимание на сбалансированное питание.

— Не забывайте о достаточном потреблении воды.

— Постарайтесь избавиться от вредных привычек.

— Следите за своим артериальным давлением.

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Кристина Ветер