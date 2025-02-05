Новая схема мошенничества зафиксирована в Крыму

Мошенники теперь звонят по видеосвязи через мессенджеры. В форменной одежде мошенник, создавая видимость представителя правоохранителя органов, сообщает потенциальной жертве, что необходимо перевести средства на несуществующий «безопасный счет». Об этом сообщает Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

Мининформ призывает быть бдительными, не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений необходимо сразу завершить звонок. В случае выявления подобных схем мошенничества сообщайте по номеру телефона: 102.