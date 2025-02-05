Автор герба Севастополя получил звание Заслуженного художника РФ

Указом президента Владимира Путина почетный знак «Заслуженный художник Российской Федерации» вручён Сергею Александровичу Шахунову — автору герба Города-Героя Севастополя.

Сергей Александрович создавал герб Севастополя вместе со своей супругой Надеждой Константиновной Крыловой.

Он впервые приехал в Севастополь в 1967 году. Белокаменный город, синее море, музеи так впечатлили его, что он сразу задумался о создании герба для Города-Героя. Севастопольский символ художники создали в 1969 году — их проект победил на конкурсе. По оценке Надежды Константиновны, в соавторстве с супругом было создано около 40 эскизов будущего герба.

Белый цвет на гербе означает белокаменный город. Синий – цвет моря. Щит – объединяет и охраняет. Памятник Затопленным кораблям – символ мужества, проявленного в Первую оборону Севастополя. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза – знак подвига Второй обороны города. Лавровая ветвь – символ Славы – «по диагонали» объединяет две героические эпохи в единое историческое прошлое.