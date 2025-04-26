Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после детонации страйкбольной гранаты в севастопольской школе

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Крым и городу Севастополю, один из учеников пронес в школу страйкбольную гранату, которая сдетонировала на занятии в актовом зале. Несколько человек обратились за медицинской помощью.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и провести проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: хулиганство и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Возбудить уголовное дело и представить доклад поручено руководителю Главного следственного управления по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.

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