Как ЦИПсО собирает данные о жителях Курской области

На доске объявлений «Авито» массово появляются объявления о наборе рабочих на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Большая часть подобных «вакансий» открывается украинскими ЦИПсО с целью сбора личных данных, а также распространения панических слухов, пишет Telegram-канал «Война с фейками».

Канал пишет, что определить украинское происхождение авторов можно по неправильным грамматическим оборотам, таким «отправка с Москвы» вместо «отправка из Москвы». Также будущим фортификаторам предлагают отправить «работодателю» свои паспортные данные, якобы для покупки билетов, а размещение предполагается в Сумах (!).

При этом западные СМИ, в частности CNN выпустило сюжет о том, что в России для того, чтобы остановить украинское наступление приходится нанимать рабочих за 1600-4000 долларов в месяц на рытье траншей.

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Ольга Сурикова