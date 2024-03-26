Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского после пьяного дебоша

Пробы на роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в автобиографической картине возобновлены. Актер Никита Кологривый исключен из проекта после дебоша в баре, сообщает портал Regions.

Руководители картины приняли решение об увольнении Никиты и заявили о том, что не собираются сотрудничать с артистом.

Кастинг на роль Владимира Жириновского в биографическом фильме о лидере ЛДПР решили возобновить после ареста актера Никиты Кологривого из-за дебоша, который он устроил в новосибирском баре, сообщает портал Regions со ссылкой на бизнесмена и владельца усадьбы Гребнево Андрея Ковалева, в которой должны были проходить съемки картины. По словам собеседника, артист «зазвездился» из-за резко свалившейся на него славы.

Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг, — сказал Ковалев.

Предприниматель подчеркнул, что роль политика сложная. Его должен сыграть профессионал, обладающий похожими чертами лица и манерами, добавил Ковалев.

Ольга Сурикова