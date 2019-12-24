В Севастополе сдали первую очередь Парка Победы, но до сих пор не заплатили рабочим

Первая очередь Парка Победы принята баланс города, — передают «Вести -Севастополь».

Теперь за содержание центральной аллеи и комплекса из 16 фонтанов будет отвечать государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы». Однако подрядчику еще предстоит устранить ряд недостатков — некачественная гранитная плитка, деревянные перголы.

Ранее сообщалось, что рабочим, реконструирующим парк, долгое время задерживали зарплату. Представители правительства города сообщили, что генеральному подрядчику реконструкции выплатили всю сумму, за исключением штрафа за срыв сроков исполнения в размере 200 миллионов рублей. Генеральный подрядчик, в свою очередь, признал, что по-прежнему не заплатил субподрядчикам около 100 миллионов рублей.

Вторую очередь начнут реконструировать в 2020 году. В парке появятся площадки для спортсменов и детей. Работы завершат к первому мая.

По материалам «Вести – Севастополь» (и фото)