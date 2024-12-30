Назван самый низкокалорийный новогодний салат

По данным главного внештатного диетолога Москвы Антонины Стародубовой, наименее калорийным новогодним салатом считается «Мимоза» (140 ккал на 100 г), в то время как «Селедка под шубой» имеет аналогичную калорийность. Оливье и крабовый салат содержат больше калорий (150-155 ккал на 100 г).

Стародубова предложила способы уменьшить калорийность салатов: в оливье заменить колбасу на куриное мясо и использовать нежирную сметану вместо майонеза. Для «Селедки под шубой» рекомендовано выбирать малосоленую сельдь и уменьшить количество майонеза. В крабовых салатах лучше использовать нерафинированный рис и сметану вместо майонеза.

Эксперт также советует ограничить порцию праздничных закусок до 150-200 г., пишет Агентство городских новостей «Москва».

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Кристина Ветер