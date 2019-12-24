Найденную на пл. Ушакова бомбу времен ВОВ оперативно вывезли из города

23 декабря в 16 часов 30 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что в ходе ремонтных работ на площади Ушакова обнаружен снаряд.

На место находки прибыли силы Специализированного отряда Главного управления и одно отделение 1-й пожарно-спасательной части.

Найденный боеприпас идентифицировали как немецкую авиабомбу SD-50. Территорию оцепили, по ул. Большая Морская было временно остановлено движение автотранспорта.

Ход работ контролировали лично временно исполняющий обязанности Губернатора Севастополя

Михаил Развожаев и начальник севастопольского чрезвычайного ведомства полковник внутренней службы Дмитрий Козлов.

Жителей расположенного рядом дома попросили временно перейти в здание Матросского клуба — так положено по инструкции.

В 20:44 автомобиль, транспортирующий бомбу, в сопровождении колонны спецтехники выдвинулся из центра города к месту, где уже в ближайшее время данная опасная находка будет уничтожена.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)