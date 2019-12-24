Фрегат «Адмирал Макаров» возвращается в Севастополь из Средиземного моря

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота принял участие в «Русской неделе на Ионических островах» и в совместных учения с военно-морскими силами Алжира и Сирийской Арабской Республики, — передают «Вести-Севастополь».

В ходе тренировок экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы, отработал элементы совместного маневрирования кораблей.

Перед возвращением в Севастополь экипаж «Адмирала Макарова» проведёт ещё одну серию учений. В том числе по противовоздушной обороне, охране корабля на незащищённом рейде и взаимодействие с палубной авиацией.

По материалам «Вести-Севастополь» (и фото)