Активисты ЛДПР устроили праздник для ребят из социального приюта

Активисты Нахимовского отделения ЛДПР во главе с координатором Наталией Самойленко и главой первичной организации Тамарой Украинцевой подарили настоящий праздник ребятам из социального приюта.

Ранее вместе с детьми они своими руками сделали красочные новогодние игрушки, а 21 декабря приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю открытия главной елки Нахимовского района, установленной на площади перед культурным комплексом «Корабел».

«Наши активисты давно взяли шефство над детьми из социального приюта, расположенного в нашем районе. Я лично считаю, что чужих детей не бывает, и каждый в меру своих сил и возможностей должен помочь этим ребятам, лишенным родительского тепла и заботы. При этом для них важны не столько материальные подарки, сколько наша любовь и теплота живого человеческого участия. Хотя естественно новогодние подарки для ребят мы приготовили», — рассказала Наталия Самойленко.

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии ЛДПР (и фото)