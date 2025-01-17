Начат первый этап откачки мазута из танкера «Волганефть-239» у мыса Панагия

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели у мыса Панагия. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной, необходимо не допустить застывания в шланголинии. После того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45°, мы сможем перейти к следующему этапу — откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи», — сказал министр транспорта Роман Старовойт.

В Минтрансе отметили, что специалисты федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера «Волгонефть-239». Вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 м, которая защитит его от штормов, исключив возможность утечки нефтепродуктов в открытое море, и дает возможность начать первый этап откачки мазута.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующий день был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.

Ольга Сурикова

Фото: Минтранс РФ

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