На юге России 31 мая стартует бесплатный «Зелёный Марафон» Сбера

31 мая в двенадцатый раз пройдет «Зелёный Марафон» Сбера. Он объединит 60 городов страны, в том числе и 5 знаковых локаций юга России: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, федеральную территорию «Сириус» и село Оползневое недалеко от Ялты в Крыму. Регистрация уже началась и продлится до середины мая.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Ежегодно в преддверии Дня защиты детей «Зелёный Марафон» объединяет сотни тысяч участников и болельщиков по всей стране. До середины мая в пяти наших южных стартах забега в любом возрасте и с любым уровнем подготовки можно выбрать комфортную именно для себя дистанцию. Самой востребованной много лет подряд остаётся 4,2 км. «Зелёный Марафон» — это не просто личные и командные соревнования, а возможность вместе с южной командой Сбера, клиентами и партнёрами полезно и запоминающееся провести субботний день, сделать одно общее доброе дело».

По традиции, «Зелёный Марафон» – это большой семейный и спортивный праздник, где каждый желающий помимо забегов может принять участие и в спортивно-развлекательных активностях, социальных, экологических и благотворительных акциях, а также сделать добровольные пожертвования на благотворительной платформе «СберВместе». Эти средства поступят в фонд «Вклад в будущее», а Сбер удвоит эту сумму. В прошлом году на поддержку инклюзивного образования детей с особенностями развития и опытом сиротства собрано 27 млн рублей. С их помощью ребят готовят к школе, помогают в более успешных учёбе и общении со сверстниками.

В этом году забег проходит при поддержке СберПрайма. С подпиской СберПрайм пользователи могут получать выгоду каждый месяц до 10 тысяч бонусов Спасибо, пользуясь сервисами Сбера и партнёров. Среди них: финансовые привилегии Сбера, доступ к фильмам, эксклюзивному спортивному контенту и музыке, аренда самокатов, сервисы доставки товаров и др. Кроме того, все участники «СберПрайм Зелёного Марафона» защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия. Страховая сумма — 500 тыс. рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.