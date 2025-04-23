Получить штамп о гражданстве для ребенка в Севастополе — настоящий квест

Родители, чьи дети в этом году идут в школу или детский сад испытывают ряд трудностей для получения штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении, без которого теперь не примут документы в учебное заведение.

С 1 апреля штамп обязателен, — поясняет полиция. Сделать его можно по адресу ул. Паршина, 29.

«Там сегодня были уже скандалы. Требовали начальника, но консультант в зале отказывался приглашать его, отвечал, что следует звонить на горячую линию. Многие несколько раз переписывают документы из-за каких-то неточностей и ошибок. Большой минус, что в зале нет услуг ксерокопии, в итоге родителям приходится оставлять очередь и бежать в соседние офисы в поисках ксерокса. Конечно, сейчас на Паршина аншлаг. Туда ломанулись все, чьи дети идут в 1 класс или в сад», — жалуется одна из мамочек.

В офисе спрашивают документы:

1. Копию свидетельства о рождении с обеих сторон;

2. Копию прописки ребенка;

3. Копию паспортов родителей;

4. Если менялись ФИО, копия подтверждающего документа (в том числе установления отцовства);

5. Оригиналы паспортов обоих родителей и свидетельства о рождении;

6. Заявление заполненное.

«Присутствие обоих родителей не требуется», — заверил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю подполковник полиции Дмитрий Воронов.

Заявления в первый класс принимается до 30 июня. В этот период родители должны проставить отметку на свидетельство о рождении ребёнка.

Есть возможность получить талон на запись через Госуслуги.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города