Севастопольцы три ночи смогут увидеть звездный дождь Персеиды

Жители РФ в ночь на 12 августа и две следующие смогут наблюдать максимум метеорного потока Персеиды. Что это за явление и когда его лучше смотреть в Крыму и Севастополе, рассказал астроном Александр Якушечкин, передает РИА Новости.

Астроном напомнил, что источник метеорного потока Персеиды — облако космической пыли и льда, которое оставила комета Свифта-Туттля. В ночь пика звездопада при ясной погоде жители полуострова смогут наблюдать более ста метеоров в час.

Персеиды отличаются от других потоков своей эффектностью: практически все они оставляют след — раскаленный газ атмосферы. Некоторые из персеид — болиды — настолько ярки, что сравнимы с Венерой и Луной.

По словам Якушечкина, условия для наблюдения максимума потока будут хорошими. Луна не помешает: в первой половине ночи она зайдет за горизонт.

Наблюдения нужно проводить после полуночи, когда из-за горизонта на северо-востоке поднимется радиант потока (мнимая точка на небосводе, куда сходятся продолжения пролетевших метеоров) — созвездие Персея.

Астроном предупредил, что наблюдения можно проводить несколько ночей.

Максимум предполагается 12 августа, в 19.00, когда на полуострове еще светло, однако и «в ночь с 12 на 13 августа мы все равно застанем интенсивный поток», сказал Якушечкин.

«Тем более, что здесь часто бывают ошибки и поэтому лучше наблюдать метеорный поток три ночи — с 11 по 14 августа», — отметил специалист.

Наблюдать метеоры можно уже после захода Луны за горизонт до рассвета. Для хорошего наблюдения нужны два условия: отсутствие облаков и туч на небе, а также дымки и засветки от населенных пунктов. Астроном советует выбраться подальше на природу.

Дарья Тимофеева

Видео: NASA

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